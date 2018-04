GROSSETO – Torna il maltempo in Toscana e in provincia di Grosseto. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per pioggia e rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore dalla mezzanotte di oggi e fino alle 18 di domani lunedì 9 aprile.

Previsioni: domani, lunedì, piogge diffuse su gran parte del territorio regionale. Possibili temporali in particolare sulle province di Grosseto, Siena e Arezzo. Attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio a partire dalla costa; tendenza a cessazione dei fenomeni in serata. Prestare la massima attenzione in caso di fenomeni intensi