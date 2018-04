Turismo: via al brand della Maremma Toscana sud, siglato l’atto costitutivo

ORBETELLO – Prende forma l’Ambito turistico di destinazione Maremma Toscana sud: ieri a Orbetello l’incontro costitutivo del tavolo sul turismo e la promozione del territorio che riunisce moltissimi Comuni in tutta l’area. L’obiettivo è quello di sviluppare delle linee programmatiche comuni che possano creare una sinergia tra le realtà del territorio, riunendole sotto un unico brand.

Una delle priorità della giunta di Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Il turismo sta cambiando: è sempre meno di massa e sempre più alla scoperta delle specificità del territorio che lo ospita – commenta il vicesindaco Luca Agresti, assessore al Turismo – È necessario adeguarsi per offrire un’accoglienza sempre più variegata e di qualità e, date le poche risorse a disposizione degli Enti locali, unirsi e lavorare ad un progetto condiviso è l’unico modo per farlo: sviluppare una collaborazione che si muova sugli stessi temi e che investa su una promozione che miri a intercettare nuove tipologie di visitatori, nuovi target. Un organismo unico che esiste in funzione di tutto il territorio”.

Agire congiuntamente, quindi, sulla promozione e l’accoglienza turistica attraverso un testo programmatico che i Comuni dovranno sottoscrivere e approvare in Consiglio comunale.

“Sono molto soddisfatta – dice l’assessore del Comune di Orbetello Maddalena Ottali, con delega al Turismo -: solo facendo rete tra Comuni possiamo dare un’offerta turistica migliore. Stiamo lavorando per arrivare all’obiettivo e c’è grande condivisione”.

Sono quattordici i Comuni che hanno già aderito all’iniziativa: oltre al Comune di Grosseto e quello di Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio, Capalbio, Manciano, Magliano, Pitigliano, Sorano, Semproniano, Campagnatico, Civitella Paganico, Cinigiano e Scansano.