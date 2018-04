Trasporto scolastico, iscrizioni aperte dal 9 aprile. Domande entro l’11 maggio

GROSSETO – Dal 9 aprile all’11 maggio sarà possibile iscriversi al servizio di trasporto scolastico per l’a.s 2018/2019. Il trasporto scolastico è disponibile per gli alunni residenti in zone periferiche dove manca il servizio di linea. I moduli sono disponibili negli uffici dei Servizi educativi (via Saffi, 17) e sul sito del Comune (http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=1154).

La domanda compilata potrà essere consegnata a mano al personale dell’Ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30; martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17; mercoledì chiuso); per posta, con fotocopia di un documento d’identità allegata; oppure via Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it. Tutti le informazioni sono disponibili sul sito dell’Ente.