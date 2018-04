Teatro delle Rocce, arrivano soldi dalla Regione. «Sarà una stagione importante»

GAVORRANO – «Quest’anno avremo una stagione importante al Teatro delle Rocce». L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Elisabetta Iacomelli. Grazie a un contributo della Regione Toscana, che sarà definitivo la prossima settimana, insieme ai contributi degli sponsor, l’amata stagione del Teatro delle Rocce dovrebbe iniziare a luglio. Fra pochi giorni saranno rese pubbliche le prime date del cartellone che, come di consueto, includerà anche il sito di Ravi-Marchi.

«Sono contenta che riprenda il progetto culturale di Gavorrano –spiega Iacomelli-, anche se non è mai stato veramente abbandonato. Tutti gli anni, anche con grandi difficoltà, siamo riusciti a fare qualcosa. Purtroppo con il nostro bilancio le criticità sono molte e lasciano poco spazio. Tuttavia siamo riusciti a dare risposte di un certo livello e vorremmo continuare a darle.».

Il fondo regionale a disposizione si aggira intorno ai 50mila euro, a cui si sommano i contribuiti degli sponsor e quindi si può sperare in un cartellone di tutto rispetto. «Il nostro teatro –dice il sindaco- contiene al massimo 2mila persone, quindi anche il target degli eventi che possiamo fare deve stare in questo limite. Inoltre, sono cambiate alcune situazioni. La vicina Follonica ha a disposizione un’arena spettacoli con 5mila posti, spero che in futuro ci possiamo coordinare».