GROSSETO – Pasqua e Pasquetta all’insegna del bel tempo. Se per la giornata di domani, sabato 31 marzo, sono attesi piogge e temporali (leggi: Piogge e temporali, codice giallo su tutta la Toscana da stasera alla mezzanotte di sabato), l’ondata di maltempo dovrebbe lasciare spazio al sole sia per domenica, ma soprattutto per lunedì.

Le temperature rimarranno al di sotto della media stagionale, ma il cielo sereno o poco nuvoloso favorirà certamente le consuete gite fuori porta o le scampagnate in questi giorni di festa.

