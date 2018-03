FOLLONICA – Sono otto i Comuni che insieme daranno vita al nuovo ambito turistico Maremma Toscana area nord. Da Follonica a Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, da Castiglione della Pescaia a Roccastrada, da Scarlino a Gavorrano, i comuni delle Colline Metallifere con l’aggiunta della Piccola Svizzera si mettono insieme per gestire in modo unitario l’accoglienza e le informazioni turistiche, un modo di fare sistema che secondo i sindaci degli otto comuni porterà benefici a tutto il territorio impegnato ormai da anni a definire in modo più preciso la vocazione turistica di questa parte di Maremma tra mare ed entroterra.

«Si tratta di una svolta – spiega Andrea Benini, sindaco di Follonica, Comune che potrebbe guidare il coordinamento del nuovo ambito – per questo territorio perché ci permetterà senza nuovi carrozzoni e senza impedimenti burocratici aggiuntivi di gestire in accordo con gli operatori quello che riguarda l’offerta turistica».

Anche la Regione Toscana accompagnerà questo percorso. «Il riferimento della nostra scelta come sindaci è proprio la legge regionale. Nella convenzione che andremo a firmare è previsto anche l’accordo con Toscana Promozione Turistica che sarà a sostengo di tutte le nostre attività di informazione e accoglienza».

All’incontro follonichese oltre agli amministratori del Golfo erano presenti i sindaci Marcello Giuntini, Nicola Verruzzi, Elisabetta Iacomelli, Giacomo Termine, Francesco Limatola, Giancarlo Farnetani, Marcello Stella.