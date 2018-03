Pattinaggio: atlete maremmane in Slovenia a rappresentare la Toscana

GROSSETO – Dopo la selezione di febbraio le atlete del Cus sono state chiamate a rappresentare la Toscana al Trofeo internazionale sport e turismo Uisp a Rence in Slovenia dove si svolgeranno le gare di libero ed obbligatori di pattinaggio dal 29 marzo al primo aprile.

Lucrezia Zago, Asia Tafani, Noemi Balducci, Carlotta Quaglia, Benedetta Bigliazzi e Giulia Totino, sono partite con l’insegnante Sara Zauli. Selezionate anche Elettra Lizzulli, GiorgiaFiori, Chiara Totino, Vittoria Manciati, Rachele Corridori e Ludovica Loffredo che per altri impegni non sono potute partire. Grande la soddisfazione della società che continua gli allenamenti in previsione dei Regionali.