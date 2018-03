Sci, i Vigili del Fuoco di Grosseto si confermano campioni regionali

GROSSETO – Il Comando di Grosseto conferma il titolo di campione regionale della Toscana con la squadra di sci del gruppo sportivo “M.Boni”.

Sulla mitica pista “Zeno 2” dell’Abetone, i “Pompieri” grossetani conquistano per il secondo anno consecutivo il 21° campionato regionale e il 6° Trofeo “Fuoco e Neve”, che aveva per questa edizione, valenza interregionale ospitando i colleghi dell’Emilia Romagna e quelli del Comando di Firenze. Alla gara hanno partecipato anche Giorgio Sgherri, Paolo Tronconi, Alessandro Terenzi, Stefano Terenzi, Marino Giannini, Robero Bindi Roberto, Eraldo Petrucci, Stefano Bartolommei, Roberto Rosini, Daniele Giacomelli e Andrea Lenzi.

E’ grazie ai i loro piazzamenti, che la squadra di Grosseto si piazza al primo posto assoluto. La premiazione si è tenuta alla presenza dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto Dott.Ing. Massimo Nazzareno Bonfatti, che ha sottolineato l’ottima forma dei Vigili del Fuoco presenti alla manifestazione. Oltre alla consegna dei premi sono stati donati anche mazzi di mimosa alle atlete Vvf in omaggio per la festa della donna.

L’evento sportivo è stato caratterizzato da alcuni momenti di commozione, sopratutto quando sono stati ricordati i colleghi scomparsi anche durante gli interventi di soccorso e appassionati di sci. Il Comando di Grosseto come ogni anno ha reso omaggio alla figura di Quinto Cardini, responsabile, quando in prestava servizio, della sez. sci del Gs. “M.Boni” con una targa speciale per l’8° edizione del “Memorial Cardini” .

Il premio è stato consegnato al vigile del fuoco Patrick Fabbri, risultato l’atleta maremmano più bravo, dopo avere fatto segnare il milgiore tempo fra gli sciatori grossetani e come secondo migliore tempo della gara. Il comando prov.le di Grosseto ringrazia anche le aziende Corsini Biscotti e Cantina di Pitigliano che hanno permesso la degustazione a tutti i colleghi della Toscana e dell’Emilia Romagna dei prodotti tipici della Maremma. Un grazie particolare va al comitato organizzatore dell’ “Asd Fuoco & Neve”composto da Vigili del Fuoco di tutta la Toscana che ormai da una ventina d’anni organizza campionati italiani e regionali di Sci per i “Pompieri”.

La classifica del 21 ° Campionato Regionale Vvf Toscana – Sci

Cencini Fabiola 1° classificata categ. F

Saputo Silvia 1° classificato categ.snowboard

Fabbri Patrick 1° classificato categ. B

Viti Antonio 2° classificato categ. D

Riccardi Davide 3° classificato categ.snowboard

La classifica del 6° Trofeo Interregionale Fuoco E Neve – Sci

Cencini Fabiola 1° classificata categ. F

Saputo Silvia 1° classificato categ.snowboard