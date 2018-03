Orfini in visita in Maremma «Stare tra la gente per ripartire»

ORBETELLO – Si sta svolgendo in questi minuti la visita del presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, al circolo del Pd di Orbetello, annunciata questa mattina dalla propria pagina Facebook.

“Stare tra la gente è il modo migliore per ripartire e va fatto sempre, non solo in campagna elettorale – ha scritto Orfini – continua il nostro viaggio per i circoli del Pd da nord al sud del Paese. Dopo Scafati, in provincia di Salerno, e la sezione Mazzini-Trionfale a Roma, oggi ci vediamo ad Orbetello, in Toscana, alle 17. Anche stavolta in diretta streaming”.