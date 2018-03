MAGLIANO IN TOSCANA – Aggiornamento ore 21.21 – È lo storico comandante dei Vigili urbani di Grosseto Felice Serra, 88 anni, l’uomo morto nell’incidente avvenuto questa sera sull’Aurelia. Serra, padre di Luciano Serra, presidente del porto di Marina di Grosseto e Paolo Serra, consigliere comunale del Comune di Grosseto. Felice Serra era rimasto incastrato nell’auto ed è morto durante il trasporto in ospedale.

Ore 21.06 – La squadra dei Vigili del fuoco ha estratto due persone che erano rimaste incastrate una in un’auto e un nell’altra. Una terza persona era già fuori dall’auto. Sul posto anche i Carabinieri.

News ore 19.51 – Ci sono due persone incastrate tra i rottami di due auto che si sono scontrate pochi minuti fa sull’Aurelia, sulla quattro corsie, sulla corsia sud.

L’incidente è avvenuto in località Banditella, nel comune di Magliano in Toscana. Dalle prime informazioni sembra che due persone siano rimaste incastrate in una delle due auto. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale, Anas e personale medico del 118.