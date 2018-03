Valanga biancazzurra in Puglia, questo Follonica non si ferma più

INDECO AFP GIOVINAZZO: V.Bavaro, V.Davanzo, A.Depalma, N.Cannato, A.Turturro, A.Allegretta, L.Bavaro, M.Dilillo, A.Lanza, O.Dangelico. All. A.Depalma.

FOLLONICA HOCKEY 1952: D.Banini, A.Fantozzi, P.Saavedra, L.Martinez, M.Rodriguez, F.Pagnini, S.Paghi, G.Menichetti, G.Astorino. All. E.Mariotti.

ARBITRI: Giovine R. – Mauro D.

MARCATORI PT: 6:20 D.Banini (B).

MARCATORI ST: 1:08 L.Martinez (B), 2:48 L.Martinez (B), 3:42 P.Saavedra (B), 10:05 (Rig) L.Martinez (B), 10:31 L.Martinez (B), 11:34 L.Martinez (B), 13:41 P.Saavedra (B), 16:54 V.Davanzo (A), 22:20 F.Pagnini (B).

FOLLONICA – Straripante vittoria del Follonica, che travolge 9-1 il Giovinazzo in Puglia e si prepara a dare l’assalto al quinto posto nelle ultime due partite del campionato.

Tutto facile per i biancazzurri, che pure chiudono il primo tempo in vantaggio solo di un gol, quello segnato da Banini al 6′. Ma nella ripresa tre minuti bastano per mettere in ghiaccio la partita, con la doppietta di Lucas Martinez e il gol di Saavedra che in pratica mettono ko i padroni di casa (189 gol subiti in campionato). In un minuto, tra il 10′ e l’11’, Lucas Martinez, segna altre due volte, poi ancora Saavedra e Federico Pagnini (prima era arrivato il punto della bandiera con Davanzo) fissano il risultato sul 9-1.

Adesso le ultime due partite da vincere: contro Breganze in casa e a Monza il Follonica deve vincere per agganciare il quinto posto, ma anche in caso di sesta posizione nessuno vorrà trovarsi di fronte la banda di Enrico Mariotti.