Gea vs Viareggio, partita rinviata a data da destinarsi

GROSSETO – E’ stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra Pall. Femm. Viareggio e Sanitaria Ortopedica Gea Grosseto, valida per il settimo turno del campionato di serie C femminile di basket.

A richiedere di posticipare la partita, prevista originariamente per sabato alle 18,30, è stata la formazione versiliese, a causa di problemi logistici con il Palasport. Starà alla Fip Toscana stabilire, nella prossima settimana, la data del recupero. Le biancorosse allenate da David Furi, che guidano la classifica in coabitazione con il Prato (sabato impegnato contro il Baloncesto Firenze) a quota 26 punti, torneranno così in campo domenica 18 marzo alle 19, nella palestra amica di via Meda, per confrontarsi con il Nuovo Basket Altopascio.