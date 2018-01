Neve in Toscana: ecco la situazione. Sull’Amiata piste aperte, weekend di sci

AMIATA – Dovrebbero esssere i giorni della Merla, i giorni più freddi dell’anno, e invece le temperature sono state spesso superiori alle medie sulle nostre montagne.

Oggi, venerdì 26 gennaio, è stata una giornata perturbata, un miglioramento è atteso da domani e soprattutto domenica, quando splenderà il sole, accompagnato da un sensibile cale delle temperature minime.

Segnaliamo che a causa delle alte temperature, delle piogge e del successivo rigelo dei giorni scorsi gli itinerari di sci fuori pista risultano molto pericolosi per presenza di neve molto ghiacciata. A questo proposito il comune di Abetone-Cutigliano ha emesso un’ordinanza di divieto per lo sci fuori pista su tutto il territorio, anche al di fuori delle aree sulle quali insistono i comprensori sciistici.

Un invito all’attenzione anche agli escursionisti che fanno uso delle ciaspole, un attrezzo ideale per escursioni con neve fresca, o lungo le strade forestali non ripide, ma assolutamente inadatto e addirittura molto pericoloso con neve giacchiata. Le condizioni dell’alta montagna e dei crinali in questi giorni richiedono attrezzatura alpinistica, in particolare piccozza e ramponi, e la guida di persone esperte.

Il Bollettino

Abetone: altezza neve cm 20/100, impianti aperti 15/17.

Aperti gli snowpark in Val di Luce e in zona Pulicchio. Per quanto riguarda la viabilità è stato tolto il senso unico alternato in Loc. Le Piastre lungo la S.R. 66. info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 5/80. Impianti aperti 3/8.

Aperte le seggiovie Cantore e Macinaie e la sciovia Jolly. Possibili ulteriori aperture per il fine settimana. Domenica doppia navetta Cantore / Vetta, per evitare la congestione dei parcheggi. Info: amiataneve.it

Cutigliano/doganaccia: altezza neve cm. 30/50, impianti aperti 4/4.

www.doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 20/50, impianti aperti 3/6. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 10/20, impianti aperti da sabato 27 gennaio in base alle condizioni meteo.

Gli appuntamenti

Solidarietà

Ultimi giorni all’Abetone per tre scolaresche del liceo di Amatrice, nell’ambito di una sinergia tra il Comune di Forte dei Marmi, proprietario della struttura che ospita i ragazzi, e quello di Abetone Cutigliano. I ragazzi sono stati coinvolti anche nelle attività sciistiche, grazie alla disponibilità degli operatori sportivi. I giovani studenti, in segno di ringraziamento, hanno cucinato ieri sera la famosa pasta all’amatriciana, nel corso di una cena alla quale hanno partecipato gli amministratori dei due Comuni, alcuni rappresentanti delle categorie economiche del luogo e i maestri di sci.

Escursioni guidate

Il gruppo guide Wild Trail propone sabato 26 gennaio e domenica 27 in Garfagnana una escursione guidata al rifugio Burigone.

Escursione guidata anche con l’Ufficio guide, con partenza da San Pellegrino in Alpe.

Agonismo

Per quanto riguarda l’agonismo, il calendario regionale si ferma per questo fine settimana. Si riparte la settimana prossima con il Toscananeve per allievi e ragazzi e le selezioni regionali per il Pinocchio sugli Sci. L’11 febbraio spazio alla solidarietà con il 15° trofeo Fiorenzo Fratini in Val di Luce.

Corso maestri di sci

Segnaliamo infine che fino al 28 febbraio è possibile iscriversi al corso per Maestri di sci presso l’agenzia formativa Ascom di Pistoia.