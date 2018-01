Il Monte Amiata in tv: protagonista su Rai 1 di Linea Verde

AMIATA – E’ ormai da qualche giorno che gira la notizia e sono in molti i cittadini di Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora e degli altri borghi amiatini pronti a mettersi seduti davanti alla tv e godersi la propria montagna.

Domenica 28 gennaio, Linea Verde, il noto programma di RaiUno dedicherà un servizio sul Monte Amiata, una parte di Toscana forse meno conosciuta dal grande turismo, ma di grande fascino. Sulla Pagina Facebook del programma televisivo scrivono: “Sarà un viaggio alla scoperta di questi luoghi che la stessa Regione sta cercando di rilanciare e valorizzare attraverso progetti particolari legati all’identità. – spiegano – Patrizio Roversi ripercorrerà la storia di questa terra, cominciando da una figura mistica come quella di David Lazzaretti. Ma l’Amiata è anche sinonimo di miniere che dall’800 furono il sostentamento di buona parte della popolazione di questi luoghi. Noi ne racconteremo la storia. Dalle miniere passando per le tipicità locali come la castagna Igp. Daniela Ferolla invece ci farà scoprire luoghi di grande fascino e non solo. Da chi ha dedicato la sua vita alla tutela di razze autoctone in via di estinzione fino ad arrivare a chi valorizza tutti i giorni questa terra con prodotti d’eccellenza riconosciuta a livello internazionale: è il caso di formaggi eccezionali locali”.

Vi invitiamo dunque a mettervi comodi sul divano e gustarvi, a partire dalle 12,20 di domenica, il Monte Amiata, ovviamente su Rai 1.